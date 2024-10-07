Сообщается, что за минувшие сутки было освобождено несколько километров территорий между Кореневским и Суджанским районами

Российские вооруженные силы не прекращают интенсивно наносить удары украинским соединениям, который удерживают позиции на захваченных территориях Курской области.

Сегодня стало известно о значительных потерях противоборствующей стороны. В частности, речь идет о потерянных территориях в районах Кременого и Шептуховки. Это несколько квадратных километров земли на границе Кореневского и Суджанского районов.





Под контроль российских войск перешли опорные пункты украинских формирований к югу от реки Крепна и прилегающего водохранилища. Важно отметить, что Киев также утратил свои позиции в урочищах, расположенных в направлении реки Малая Локня и одноименного поселка Суджанского района.

В то же время российские войска продолжают наносить удары по ВСУ в районе суданского райцентра и в соседней Сумской области, используя различные виды вооружения. К северу от города Сумы продолжается уничтожение резервов Вооружённых сил Украины, которые Сырский задействует для обеспечения своих оккупационных контингентов на территории Курской области.