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Zelikman
Snapdragon 8 Gen 4 поддерживает UFS 4.0 со скоростью чтения до 4500 МБ/с и записи до 4000 МБ/с
Также подтверждается информация, что Qualcomm выпустит две модели, одна из которых будет работать исключительно на сетях Wi-Fi

  Некоторое время назад в сеть попала подробная информация о спецификациях Snapdragon 8 Gen 4, раскрывающая новшества, которые ожидаются с выходом чипсета.

В то время как Qualcomm готовится к официальному анонсу своего нового флагманского SoC, есть возможность ознакомиться с еще одной утечкой, которая этой раз включает конфигурации кремниевых компонентов и множество поддерживаемых технологий. Возможно, официальное представление не за горами, так как уже получены практически все данные о чипе.

  Предыдущие утечки спецификаций Snapdragon 8 Gen 4 показали, что Qualcomm разрабатывает два варианта: «SM8750» и «SM8750P», причём последний будет исключительно для Wi-Fi. Согласно изображениям, предоставленным Jukanlosreve, Snapdragon 8 Gen 4 по-прежнему будет доступен в двух модификациях, и лишь SM8750 будет поддерживать диапазоны mmWave 5G и sub-6GHz. 

  Также выяснилось, что Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать преимущества существующего стандарта LPDDR5X. Тем не менее, ходили слухи о том, что новый чип Qualcomm будет поддерживать память LPDDR6, но, согласно предоставленным спецификациям, это не так. Кроме того, Snapdragon 8 Gen 4 поддерживает хранения данных UFS 4.0, используя две линии из пула пропускной способности PCIe, что позволяет достигать скорости чтения до 4500 МБ/с и записи до 4000 МБ/с.


  Сравнивая это с производительностью NVMe, она немного уступает протоколу Gen 4, однако пользователи не должны испытывать проблемы с производительностью. Утверждается, что графический процессор Adreno 830 способен обрабатывать внутренние разрешения вплоть до 3840x2560 при частоте 144 Гц. Это разрешение превышает стандарт 4K, но производители смартфонов с начинкой Qualcomm должны решить, стоит ли им заказывать экраны с таким высоким количеством пикселей.

  Тот же источник, который представил спецификации и схему компонентов Snapdragon 8 Gen 4, сообщает, что ключевые характеристики практически не изменились по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Однако специализированные ядра процессора Oryon предложат что-то большее, чем просто улучшение производительности в одноядерном и многоядерном режимах, как это было видно в предыдущих тестах Geekbench 6 на OnePlus 13.

#смартфоны #технологии #процессоры #qualcomm #чипы #snapdragon 8 gen 4
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