В настоящий момент прототип данной модели проходит испытания на Северном Кавказе

Прототип Lada Niva Sport проходит тестирование на горных маршрутах Северного Кавказа. Глава Lada Sport Владислав Незванкин поделился фотографиями автомобиля на своей странице в «ВКонтакте». В то же время в Тольятти, согласно информации от Avtograd News, началась опытная сварка кузовов для этой «прокаченной» версии внедорожника.

На снимках можно увидеть ряд дополнительных комплектующих, подготовленных для Niva Legend. Тестовый образец оборудован новеньким бампером с дополнительными фарами, шноркелем и эксклюзивными дисками, а на крыше установлен экспедиционный багажник. Несмотря на статус прототипа, данный внедорожник имеет лицензионные номера. По некоторым сведениям, кузов оранжевого цвета с черными акцентами и графикой по бокам указывает на уникальную модификацию Niva Sport.

По информации инсайдеров, производство кузовов для новинки стартовало на том же предприятии, где изготавливаются стандартные модели «Нивы». Создан отдельный сварочный цех, где обычные кузова получают усилители и кронштейны для установки нового силового агрегата. Также сообщается, что объем выпуска Lada Niva Sport будет скромным — всего от двух до четырех автомобилей в день.

Niva Sport будет отличаться от привычных моделей улучшенной подвеской, модифицированной трансмиссией, спортивным интерьером и новым двигателем. Внедорожник оснастят модернизированным 1,6-литровым двигателем от Granta Sport, мощность которого предполагается около 120 лошадиных сил. В июле стало известно, что запуск серийного производства этих внедорожников в Тольятти намечен на декабрь.