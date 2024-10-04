Сообщалось, что пользователи могли столкнуться с отказом работы сенсора на iPhone 16, зависанием камеры и некоторыми другими проблемами

Apple наконец представила свое первое обновление после релиза iOS 18, решая некоторые из крупных недостатков платформы. Пользователи, обновившие свою систему сразу после ее выхода, могли столкнуться с рядом проблем. Теперь доступно обновление iOS 18.0.1, которое направлено на устранение этих недочетов, возникших после первоначальной установки.

Установить обновление можно прямо сейчас через приложение "Настройки". Просто перейдите в "Основные" > "Обновление ПО" и выберите последнюю доступную сборку. Обновление iOS 18.0.1 решает проблемы, затрагивавшие некоторые устройства, включая сбои сенсорного экрана, ошибки в приложении "Сообщения" и проблемы с камерой.

Ранее также сообщалось, что многие устройства начали плохо держать заряд аккумулятора после перехода на iOS 18. По словам пользователей, в течение часа устройство могло потерять 20-30% энергии. В компании пока не сообщали об улучшении ситуации в данном аспекте.

«Производительность может быть затронута из-за проблемы с распределением памяти на некоторых моделях iPhone», — сообщается в пресс-релизе компании.

Что касается iPadOS 18, оно еще не выпущено для моделей iPad Pro с M4. Также компания представила macOS 15.0.1, watchOS 11.0.1 и iPadOS 18.0.1 для M4 iPad Pro и другие обновления.