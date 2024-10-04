В сервисном центре считают, что автомобиль использовался в условиях жёсткой. Владелец заявляет, что осознанно приобрел 290-сильный седан с механической коробкой передач для гоночной трассы

Владелец спортивного седана Hyundai Elantra N из Канады столкнулся с серьёзной проблемой двигателя, когда автомобиль проехал около 46 тысяч километров. Минимальная стоимость ремонта у официального дилера составила бы 10 тысяч долларов. Производитель отказался провести ремонт по гарантии, сославшись на неправильную эксплуатацию, сообщает Carscoops.

По словам автовладельца, он двигался спокойно, когда двигатель внезапно заглох и больше не поддался запуску. Других обстоятельств, по его словам, не было. В одном из местных сервисов предварительная оценка ремонта составила минимум 7,4 тысячи долларов без учёта налогов. Несмотря на то что автомобиль 2022 года выпуска всё ещё под гарантией, владельцу отказали в бесплатном ремонте. Механики просматривали данные, хранящиеся в электронных системах автомобиля, и установили, что он использовался в условиях жёсткой эксплуатации, источая «перекрутку» двигателя.

Точная причина поломки не была озвучена. Вероятно, произошел ошибочный выбор передачи в трансмиссии. К примеру, при высокой скорости водитель мог неправильно переключиться с пятой на третью. При этом данный автомобиль не подвергался каким-либо модификациям.

Владелец признал, что использовал свою машину на гоночной трассе. Он осознанно приобрел 290-сильный седан с механической коробкой передач для этих целей. Кроме того, он оплатил расширенную гарантию, действующую на протяжении 7 лет или на пробег в 140 000 километров. Тем не менее, представители Hyundai утверждают, что речь идет о неправильной эксплуатации, на которую условия гарантии не распространяются.