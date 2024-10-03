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Zelikman
Минобороны подтвердило, что Угледар полностью перешел под контроль российских войск
Населённый пункт зачищен от остатков украинских сил

  Угледар, который был преобразован Вооруженными силами Украины в мощный опорный пункт, пытались освободить еще в прошлом году. Хотя российские подразделения и смогли выйти на его окраины, им не удалось войти в сам город. Основной причиной этому было то, что Угледар расположен на высоте среди пустынной степи и имеет многоэтажную застройку, что обеспечивает обзор на значительные расстояния. В текущем году армия группы «Восток» нанесла удар по флангам, успешно прорвав защитные линии украинских формирований с обеих сторон города. Это позволило взять город в оперативное окружение, нарушив линии снабжения и оставив только один путь для отхода, который был обстреливаем с разных направлений.

  Штурмовые подразделения Вооруженных Сил России вошли в Угледар с востока, после чего, спустя несколько дней, атаковали и с западной стороны, что стало началом конца для гарнизона города. Первые сообщения о его освобождении появились 1 октября, когда также стало известно о начале зачистки. Судя по имеющимся данным, эта операция завершена, и Угледар целиком находится под контролем российских частей.

  В ходе активных операций войсковой группировки «Восток» освобожден город Угледар в Донецкой Народной Республике, — указано в официальном сообщении.

  Согласно информации из украинских источников, потеря Угледара была подтверждена, при этом военнослужащие украинских сил заявляют о неэффективности командования, не давшего приказа на отступление, что привело к значительным потерям. В то же время, президент Зеленский прокомментировал, что украинские войска были отведены с позиции в Угледаре для сохранения жизней солдат.

#сво #армия #бои #наступление #угледар
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