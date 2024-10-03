Со слов некоторых владельцев, смартфон может потерять 20-30% в течение часа.

Некоторые владельцы iPhone недавно заметили значительное ухудшение работы аккумулятора после обновления до iOS 18. У ряда пользователей продолжительность работы аккумулятора сократилась на 20–30% всего за один час.

Такое резкое снижение времени автономной работы создаёт существенные проблемы для пользователей, которые не могут продержаться весь день без подзарядки. Это особенно тревожная новость для поклонников iOS, ведь ни один из моделей iPhone на сегодняшний день не предлагает аналогичной скорости зарядки, как многие смартфоны Android в том же ценовом сегменте.

Apple предложила несколько рекомендаций для пользователей, чтобы помочь им выявить и устранить причины, приводящие к разряду батареи, что может способствовать улучшению её работы. Для тех, кто тестирует бета-версию iOS 18, снижение эффекта батареи является обычным явлением, поскольку ранее бета-тестеры также сообщали о таких проблемах.

Служба поддержки компании указывает, что хотя пользователи могут немедленно использовать свои iPhone после установки обновления, некоторые процессы продолжают функционировать в фоновом режиме, что временно влияет на автономность и тепловые характеристики устройства. Эти фоновые операции могут вызывать повышенное потребление энергии, пока они не будут завершены. Обычно оптимизация работы батареи приходит в норму в течение нескольких дней, так как система адаптируется к новому программному обеспечению.