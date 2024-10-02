Расстояние от данного посёлка до Северска составляет чуть меньше 3,5 километра





Продолжается наступление российской армии, и возвращен под контроль населенный пункт, находящийся на Северском направлении, о котором в последнее время почти ничего не слышно. В свежем отчёте Министерства обороны упоминается освобождение села Верхнекаменское.

Согласно предоставленным данным, части группировки «Юг», продвигаясь к Северску, заняли посёлок Верхнекаменское в ДНР. Это поселение ранее не фигурировало в сводкахе. Весной прошлого года в его окрестностях был уничтожен узел связи одной из бригад украинских вооруженных сил, и на этом история закончилась. Посёлок находится к востоку от Северска, расстояние от его окраины до границы города составляет чуть меньше 3,5 километра.





«Успешные действия подразделений «Южной» группировки войск привели к освобождению населенного пункта Верхнекаменское», —указано в официальном сообщении военного ведомства.

На остальных направлениях сохраняется относительная стабильность. В районе Угледара российские войска, освободив город, продвигаются к Богоявленке и начинают уничтожать последнюю оборонительную линию украинских сил в этом секторе. В Покровском районе силы группировки «Центр» атакуют от Новогродовки в направлении трассы М-30, которая соединяет Селидово с Покровском, при этом окружая Селидово с северной стороны. Цукурино находится под давлением с трех сторон, и российские войска пытаются прорваться через железнодорожные пути, где расположены позиции ВСУ. В центре Торецка продолжаются ожесточенные бои, российские военные выбили подразделения ВСУ из еще одного квартала.

В течение прошедших 24 часов с помощью ракет, беспилотников, авиации и артиллерии были поражены объекты энергетической инфраструктуры, а также командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск».