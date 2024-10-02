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Zelikman
Microsoft прекращает производство своей VR-гарнитуры HoloLens 2
Компания не планирует выпускать новую модель данных устройств, заявив что лишь продолжит поддержку имеющихся версий

  Microsoft приняла решение остановить производство гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 и на данный момент отсутствуют планы по разработке её преемника. Это может означать серьезный поворот в судьбе HoloLens.

  В начале 2019 года компания представила свою VR-гарнитуру второго поколения, которая позиционировалась как преемник оригинальной HoloLens. Новинка отличалась множеством улучшений, однако ее стоимость составила $3500. Несмотря на высокую цену, Microsoft сумела занять лидирующие позиции на корпоративном сегменте. Разработка HoloLens 3 находилась в процессе, однако, согласно информации от Business Insider за 2022 год, проект был закрыт ранее в том же году.

  Что касается HoloLens 2, UploadVR сообщает, что Microsoft уведомила их о прекращении производства этого устройства. Компания уже уведомила клиентов и партнеров, что это последняя возможность приобрести данный продукт. Как только текущие запасы закончатся, на этом все закончится. Производство первой версии HoloLens было остановлено в 2018 году, примерно через три года после начала продаж.

  Представитель Microsoft заявил изданию, что поддержка программного обеспечения для HoloLens 2 продолжится до конца 2027 года. Поддержка первого поколения HoloLens прекращается 10 декабря текущего года.

  Устройство существует уже почти пять лет, руководитель подразделения покинул компанию в 2022 году, и несколько месяцев назад Microsoft сократила свои усилия в области смешанной реальности. Устройства данной категории не завоевали ожидаемой популярности, а продажа по цене в 3500 долларов за единицу — это немаленькая проблема.

#microsoft #технологии #vr-гарнитура #hololens 2
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