По словам представителей компании, учитывая то, какие усилия были вложены в игру, проект оказался убыточным

Star Wars Outlaws была продана всего миллионом копий с момента своего выхода. Эта игра должна была стать флагманским проектом Ubisoft, так как именно в нее было вложено наибольшее количество ресурсов и бюджета. Однако это обернулось значительными убытками для компании, что привело к резкому падению её акций. Хотя некоторые игроки оценили игру положительно, она получила множество низких оценок. Из-за неудачи Star Wars Outlaws, Ubisoft решила использовать этот опыт как урок для Assassin's Creed Shadows.

С учетом вложенных средств, Ubisoft была поражена негативной реакцией аудитории. Уже до релиза игры компания представила детали своего плана по внедрению Season Pass, что выглядело достаточно агрессивно, так как только владельцы игры могли получить доступ к новым заданиям. После выхода проекта директор Star Wars Outlaws также отметил своё удивление по поводу оценок на Metacritic, хотя на тот момент она составила 76, что указывало на «в целом положительное» восприятие игры.

Ubisoft прокомментировала, что производительность игры оказалась «хуже, чем ожидалось», что, возможно, стало причиной задержки Assassin's Creed Shadows. С момента своего анонса игра вызывала множество споров. Некоторые пользователи выражали недовольство относительно исторической достоверности, а представители Японии призывали Ubisoft либо отменить проект, либо переработать его, ссылаясь на проблемный контент, продемонстрированный в игре. В частности, в игру был введён главный герой, изображённый на одноногих воротах Тории, уникальных для Японии. Эти ворота являются важной частью японской истории, они служат напоминанием о трагедии, связанной с атомной бомбой, сброшенной на Нагасаки.

Перед Tokyo Game Show Ubisoft оперативно сообщила о своём отказе участвовать в выставке и отмене прямой трансляции. Затем была объявлена дата переноса релиза Assassin's Creed Shadows, который теперь состоится 14 февраля 2025 года. Команда указала, что задержка обусловлена «уроками, извлечёнными из релиза Star Wars Outlaws», при этом разработчики часто сталкивались с игнорированием своих просьб о дополнительном времени.