Новый автономный комплекс будет иметь технологию самообучения и возможность осуществлять навигацию без цифровых карт, используя лишь собственные данные

Концерн BYD и технологический гигант Huawei заключили партнерское соглашение для разработки марки FangChengBao, известной также как Leopard, сообщает CarNewsChina. Основной задачей данного сотрудничества является совершенствование системы автономного управления Huawei, что должно привести к созданию умных решений для бездорожья.

Новая система будет базироваться на продвинутой платформе Huawei, названной Qiankun ADS 3.0, которая была анонсирована в апреле этого года. Партнёры планируют обучить систему принимать решения для вождения вне дорог с асфальтовым покрытием. По мнению специалистов, способности этого комплекса, включая самостоятельное обучение и возможность навигации без использования цифровых карт, опираясь лишь на внутренние данные оборудования, помогут достичь поставленных целей.

Ожидается, что новый автомобильный комплекс будет представлен на самой крупной модели бренда FangChengBao — внедорожнике Leopard 8. Его длина составит 5,2 метра при колёсной базе в три метра, он получит гибридную силовую установку мощностью около 800 лошадиных сил. Выход на рынок планируется в конце этого года, а цена внедорожника, по прогнозам, составит примерно 6,6 миллиона рублей.

Компании BYD и Huawei называют своё творение первыми в мире внедорожными автомобилями с автопилотом. В то же время, ещё летом прошлого года, Jeep объявила о своих намерениях разработать модели, способные передвигаться по бездорожью без водителя. Прототипы таких беспилотных автомобилей уже проходят испытания.