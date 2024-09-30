По словам инсайдера, цена процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 составляет $190, а чип MediaTek Dimensity 9400 может стоить $155

Ожидается, что в октябре Qualcomm и MediaTek представят свои самые новые флагманские чипсеты. 24 октября на мероприятии Qualcomm Summit 2024 компания Qualcomm продемонстрирует свою новую SoC Snapdragon 8 Gen 4. MediaTek, в свою очередь, проведет событие в Китае 9 октября, где будет анонсирован чипсет Dimensity 9400. Уже есть множество сведений о предстоящих мобильных SoC, и недавно в Китае появилась утечка, касающаяся цен на эти флагманские решения.

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о ценах на будущее поколение чипсетов Snapdragon и Dimensity на платформе Weibo. Ожидается, что Qualcomm и MediaTek повысят цены на свои мощные процессоры, и новые флагманские чипы будут стоить на 20% дороже своих предшественников.

Согласно источнику, цена на чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 / Snapdragon 8 Elite составит около $190, тогда как ориентировочная стоимость MediaTek Dimensity 9400 может составить примерно $155.

Производители чипсетов, как правило, не афишируют цены на свою продукцию. Тем не менее, если доверять источнику, стоимость Snapdragon 8 Gen 3 прошлого года составит около $152. Что касается Dimensity 9300, то его цена для производителей смартфонов может быть около $124, учитывая прогнозируемое 20% повышение цен на новые чипсеты.





Стоит отметить, что это не первый случай, когда появляются слухи о грядущем увеличении цен со стороны Qualcomm и MediaTek. В июне авторитетный аналитик Минг-Чи Куо писал о том, что новый Snapdragon 8 Gen 4 SoC может подорожать на 25-30% по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, известный информатор Ice Universe также выдвинул предположение о почти 21-процентном увеличении цен на предстоящий чип Snapdragon. Его высказывание совпадает с мнением Digital Chat Station.

Согласно информации от DCS, основным фактором роста цен является высокая стоимость технологий производства чипов TSMC N3E, то есть 3 нм. Слухи утверждают, что новые чипсеты Snapdragon и Dimensity будут использовать данный процесс. Ожидается, что данные чипы предложат значительно более высокую производительность и эффективность по сравнению с предыдущими моделями. Учитывая, что стоимость основных компонентов чипов неуклонно возрастает, рост цен на новые модели можно считать обоснованным.

Тем не менее, увеличение цен на чипы может существенно поднять стоимость предстоящих флагманских смартфонов от крупных брендов. Например, китайская компания Xiaomi уже дала понять о возможном повышении цен на свои новые флагманы.