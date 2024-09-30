По словам президента страны, западные лидеры обещали остановить боевые действия, если армия республики не нанесёт ответный удар Израилю за ликвидацию Исмаила Хании

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан озвучил, что лидеры США и Евросоюза обманули руководство страны, когда заявляли о готовности к прекращению огня, если Тегеран не предпримет ответных мер за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Стоит напомнить, что Хания потерял жизнь во время своего пребывания в самой столице Ирана, где он участвовал в инаугурационных мероприятиях нового президента республики, о котором говорил Пезешкиан.

По словам президента Ирана, Соединённые Штаты и Евросоюз представляют собой "оплот обмана", заявив, что они неоднократно демонстрировали "свою обманчивую природу через обещания и реальные действия". На фоне всего этого, конфликт между сторонами на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Всё чаще звучат сирены воздушной тревоги на территории Израиля.

Очевидно, что после крайних произошедших событий Иран вынужден сделать ответный шаг. Если ранее, по словам руководства страны, Тегеран был обманут, то вряд-ли удастся достичь подобного соглашения в ближайшем будущем. Стоит отметить, что ранее командование хуситов заявляло, что теперь израильскому руководству придётся проводить больше времени в укрытиях.