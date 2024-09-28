Данный чип будет послабже базовой версии, но при этом на порядок доступнее

Snapdragon 8s Gen 3 был представлен спустя несколько месяцев после того, как Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 3. Новый SoC был объявлен более медленным вариантом флагманского чипа компании, что дало производителям телефонов возможность установить более низкие цены на свои устройства без ущерба для премиум-функций. Сообщается, что аналогичный подход будет использован и для Snapdragon 8s Gen 4, причем один из источников утверждает, что его презентация запланирована на первый квартал 2025 года.

Перед тем как Йогеш Брар сделал заявление на платформе X о выпуске Snapdragon 8s Gen 4 в начале 2025 года, уже была информация о его значение для Qualcomm и её партнеров, поскольку ранее руководитель компании намекнул, что Snapdragon 8 Gen 4 станет дороже, чем его предшественник. Йогеш также отметил в своем сообщении, что не упоминается модель «SM8775», что, вероятно, соответствует номеру чипа Snapdragon 8+ Gen 4.

Вряд ли есть необходимость в разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 4, так как Samsung Galaxy S25 Ultra уже был замечен с ядрами процессора, достигающими 4,47 ГГц на Geekbench 6, что свидетельствует о высоких частотах предстоящего флагмана. Необходимо предоставить партнерам Qualcomm возможность предлагать более доступные смартфоны на базе Snapdragon 8s Gen 4, что невозможно с Snapdragon 8 Gen 4.

По словам инсайдера, стоимость одной единицы Snapdragon 8 Gen 4 может составлять $240, что на 20% выше чем у Snapdragon 8 Gen 3. Учитывая эти показатели, брендам практически невозможно создать смартфоны с хорошим соотношением «цена-производительность», которые будут доступны в диапазоне $500-600, не прибегая к значительным компромиссам. Если предположить, что Snapdragon 8s Gen 4 сможет продемонстрировать уровень производительности, сопоставимый со Snapdragon 8 Gen 3, это станет выгодным исходом для нескольких участников рынка.