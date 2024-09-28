Компания ведёт тщательное обслуживание своего парка самокатов, а также проводит специальные обучающие мероприятия.

Кикшеринговый сервис Яндекс Go вложил свыше 380 миллионов рублей в обеспечение безопасности с момента своего запуска в 2022 году. Эти средства направляются как на поддержку парка из 75 тысяч самокатов и их аккумуляторов, так и на проведение регулярных мероприятий. По информации Яндекс Go, более 99% поездок в кикшеринге происходят без нарушений и инцидентов.

Чтобы поддерживать порядок, Яндекс Go имеет ряд мер наказания для пользователей, которые всё же нарушают правила — их могут оштрафовать на различные суммы или полностью заблокировать аккаунт. В этом сезоне такие меры были применены более 120 тысяч раз. Ранее компания сообщала, что контроль за соблюдением правил осуществляют не только полицейские и видеокамеры, но также и специальные сотрудники, занимающиеся наложением штрафов.

Более 50% пользователей сервиса впервые воспользовались арендой самоката в этом сезоне. Для новых клиентов Яндекс Go запустил школы вождения, предлагая оффлайн занятия. Известно о существовании обучающих площадок в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь сервис также объявил о создании подобных школ в Екатеринбурге и Алматы.

Чтобы обеспечить безопасность поездок, сервис внедрил медленные зоны с ограничением скорости и места, где передвижение самокатов строго запрещено. В приложении Яндекс Go в настоящее время насчитывается около 1300 медленных зон и 300 полностью закрытых участков, при этом их количество планируется увеличить.

В следующем году компания намерена дополнительно вложить примерно 200 миллионов рублей в улучшение мер безопасности. В середине сентября был зафиксирован первый штраф для самокатчика в размере 100 тысяч рублей. Пользователь Яндекс Go был наказан за то, что передал управление самокатом троим несовершеннолетним.