Хоть Запорожское направление и не является на сегодняшний день приоритетным, бойцы армии «Днепр» постепенно продвигаются вперёд

На сегодняшний день Запорожье не является главной целью для российских вооруженных сил, которые сосредоточили свои усилия на Донбассе, где проводятся интенсивные наступательные операции в направлении Покровского. Тем не менее, бои продолжаются, и подразделения «Днепр» постепенно продвигаются вперед, сталкиваясь с упорным сопротивлением украинских вооруженных сил. В настоящее время они уже находятся на границах Гуляйполя, но информации о предстоящем штурме города пока не поступало.

«С точки зрения всей передовой линии, которая сегодня в Новороссии, на Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому перемещения пока незначительные. Российские вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе», — заявил Балицкий.

19 сентября было сообщено о продвижении штурмовых групп российских вооруженных сил к окраинам Гуляйполя. Российские подразделения успешно атаковали с направления Марфополя, вытеснив украинские формирования с нескольких ключевых позиций и приблизившись к городу. Как будут развиваться события дальше, покажет время, однако, судя по текущей обстановке, российское командование использует ситуацию, когда Вооруженные силы Украины перебрасывают свои подразделения для отправки на Донбасс и в Курскую область.

Ранее украинские источники многократно сообщали, что Запорожское направление станет приоритетным в 2025 году, предполагая, что российские войска начнут активное наступление с целью освобождения Запорожья, Николаева и Одессы.