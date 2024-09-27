На сегодняшний день Запорожье не является главной целью для российских вооруженных сил, которые сосредоточили свои усилия на Донбассе, где проводятся интенсивные наступательные операции в направлении Покровского. Тем не менее, бои продолжаются, и подразделения «Днепр» постепенно продвигаются вперед, сталкиваясь с упорным сопротивлением украинских вооруженных сил. В настоящее время они уже находятся на границах Гуляйполя, но информации о предстоящем штурме города пока не поступало.
«С точки зрения всей передовой линии, которая сегодня в Новороссии, на Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому перемещения пока незначительные. Российские вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе», — заявил Балицкий.
19 сентября было сообщено о продвижении штурмовых групп российских вооруженных сил к окраинам Гуляйполя. Российские подразделения успешно атаковали с направления Марфополя, вытеснив украинские формирования с нескольких ключевых позиций и приблизившись к городу. Как будут развиваться события дальше, покажет время, однако, судя по текущей обстановке, российское командование использует ситуацию, когда Вооруженные силы Украины перебрасывают свои подразделения для отправки на Донбасс и в Курскую область.
Ранее украинские источники многократно сообщали, что Запорожское направление станет приоритетным в 2025 году, предполагая, что российские войска начнут активное наступление с целью освобождения Запорожья, Николаева и Одессы.