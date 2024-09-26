Российские войска продолжают свои наступательные действия на различных участках линии боевого соприкосновения. Одним из таких направлений является бывший Времьевский выступ, представляющий собой границу между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.
Подразделения российской армии смогли отбросить киевские войска к северу от населённых пунктов Старомайорское и Урожайное, а также ведут активные боевые действия за Макаровку. За прошедшие сутки на этом направлении линии соприкосновения освобождено российскими войсками приблизительно еще 2,5-3 квадратных километра. Кроме того, был ликвидирован так называемый Старомайорский "карман", где ранее были сосредоточены укреплённые позиции украинских частей.
В результате наступательных операций российские войска смогли выпрямить передовую линию в районе Макаровки. В то же время подразделения продолжают оказывать давление на группировку ВСУ с фланга, продвигаясь с Угледарского направления в районе Пречистовки.
Украинская сторона крепко держится за ранее занятый Времьевский выступ, опасаясь потери стратегически важной территории, которая в его наступательной стратегии обозначена как ключевая для выхода к Азовскому морю. Командование Вооруженных сил Украины также испытывает опасения, что, восстановив полный контроль над этой зоной, ВС РФ смогут продвигаться в направлении Гуляйполя и Орехова с северо-востока, что приведет к окружению этих районов.