Сообщается, что подразделения ведут бои за Макаровку

Российские войска продолжают свои наступательные действия на различных участках линии боевого соприкосновения. Одним из таких направлений является бывший Времьевский выступ, представляющий собой границу между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.

Подразделения российской армии смогли отбросить киевские войска к северу от населённых пунктов Старомайорское и Урожайное, а также ведут активные боевые действия за Макаровку. За прошедшие сутки на этом направлении линии соприкосновения освобождено российскими войсками приблизительно еще 2,5-3 квадратных километра. Кроме того, был ликвидирован так называемый Старомайорский "карман", где ранее были сосредоточены укреплённые позиции украинских частей.





В результате наступательных операций российские войска смогли выпрямить передовую линию в районе Макаровки. В то же время подразделения продолжают оказывать давление на группировку ВСУ с фланга, продвигаясь с Угледарского направления в районе Пречистовки.

Украинская сторона крепко держится за ранее занятый Времьевский выступ, опасаясь потери стратегически важной территории, которая в его наступательной стратегии обозначена как ключевая для выхода к Азовскому морю. Командование Вооруженных сил Украины также испытывает опасения, что, восстановив полный контроль над этой зоной, ВС РФ смогут продвигаться в направлении Гуляйполя и Орехова с северо-востока, что приведет к окружению этих районов.