Lytia LYT-818 является новым флагманом линейки LYT-800. Упор в ней сделан на высокое качество фотографий при плохом освещении

Sony анонсировала свою новую камеру Lytia LYT-818, которая становится флагманским сенсором в линейке LYT-800, предшественником которой был LYT-808, выпущенный в прошлом году.

Этот 50-мегапиксельный сенсор с размером 1/1.28 дюйма идеально подходит как для основной, так и для дополнительных камер смартфонов. Он значительно снижает уровень шумов при слабом освещении и предлагает широкий динамический диапазон, как сообщается в пресс-релизе компании.

В новом сенсоре реализована новая инновационная схема, способная эффективно преобразовывать заряд, вырабатываемый фотодиодом, в напряжение, что способствует снижению шумов и обеспечивает конкурентоспособную производительность RN 0,95E в сегменте CMOS-датчиков для мобильных телефонов.

Сенсор LYT-818 оборудован обновленной функцией HDR, способной считывать заряды, накопленные за одну экспозицию, при трех различных уровнях усиления и комбинировать эти данные для достижения динамического диапазона в 86 дБ. Это существенно снижает риск передержки и недоэкспонирования при съемке сцен с высоким контрастом. Кроме этого, сенсор демонстрирует уменьшенное потребление энергии и предлагает возможность непрерывного HDR, что позволяет пользователям наблюдать за эффектом HDR непосредственно на экране своего смартфона.

Компания Sony сообщила о начале поставок сенсора LYT-818 производителям с сентября текущего года. По информации от утечек Digital Chat Station, смартфоны vivo X200 Pro и X200 Pro mini станут первыми устройствами, которые получат этот сенсор, а их выход запланирован на 14 октября.

В модели vivo X100 Pro использовался 1-дюймовый сенсор Sony IMX989, а в X100 – сенсор Sony IMX920 размером 1/1,49 дюйма. Также утверждается, что у X200 Pro имеются сенсоры Samsung JN1 и IMX882 для других камер, а серия поддерживает телеобъектив и макросъемку.