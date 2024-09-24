Игра стала самой продаваемой среди всех проектов компании

Saber Interactive объявила о своих планах продолжить разработку Warhammer 40,000: Space Marine 2 и дополнений к ней. Анонсированная на The Game Awards 2021, игра является продолжением проекта 2011 года, и верные поклонники ждали ее выхода долгие годы. С ростом популярности франшизы Warhammer, Space Marine 2 предоставила фанатам возможности для большего вовлечения, что создает ожидания относительно дальнейших разработок.

С момента релиза Space Marine 2 игра стала настоящим успехом для Saber Interactive. Менее чем через две недели после выхода она была признана самой быстро продаваемой игрой в каталоге разработчика. Saber Interactive сообщила, что Space Marine 2 побила рекорды по продажам, превзойдя такие классические игры, как Quake и Doom, над которыми также трудился коллектив. Это дает надежду на то, что серия получит значительное внимание в будущем.

Тим Уиллитс, креативный директор Saber Interactive, рассказал, что после успешного выпуска Warhammer 40,000: Space Marine 2 команда уже задумывается о будущем проекте. В интервью после релиза Уиллитс отметил, что продюсер Дмитрий Григоренко предложил сюжетные идеи, которые могли бы стать основой как для дополнения, так и для сиквела. Хотя разработчики много времени посвятили Space Marine 2, желание продвигаться дальше у них уже налицо.

Уиллитс добавил, что, несмотря на это стремление, Saber Interactive потребуется некоторое время, прежде чем они смогут реализовать конкретные планы. Игроки, завершившие кампанию, могут догадаться, что после её событий некоторые герои готовы занять центральное место в следующем дополнении для Space Marine 2.

Игроки, заинтересованные в более частых обновлениях для Space Marine 2, могут обрадоваться, узнав о планах по доработкам. Saber Interactive, помимо предложений по поддержке игры после релиза, работает над созданием новых классов, которые, вероятно, обогатят многопользовательский режим. Уиллитс подчеркивает значимость внедрения нового контента, как в виде DLC, так и через другие расширения.