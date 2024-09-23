По словам источника, Sony намерена договориться об эксклюзивности проекта для своей платформы

По словам Шпешала Ника из Xbox Era, Rocksteady фактически разрабатывает новую игру о Бэтмене. Более того, он полагает, что Sony пытается сделать эту игру эксклюзивной для своей платформы.

«Я не уверен, о какой студии мечтают фанаты, но мне стало известно, что Rocksteady снова занялись этим проектом. Также у меня есть предположение, что Sony пытается наладить эксклюзивное сотрудничество с проектом, лол», — отметил он в ответ на твит, в котором обсуждались разработчики, которых поклонники хотели бы видеть в следующей игре о Бэтмене.

Пока нет никакой дополнительной информации о том, чего ожидать от новой игры о Бэтмене, разрабатываемой Rocksteady. Основной вопрос заключается в том, будет ли она однопользовательским проектом, аналогичным предыдущим играм о Бэтмене, или же разработчики выберут модель живых сервисов, учитывая стремление материнской компании Warner Bros. Games продолжать такие проекты.

С момента выхода Batman: Arkham Knight в 2015 году, когда завершилась оригинальная трилогия Arkham, Rocksteady не занимались полноценной игрой о Бэтмене. С тех пор они работали над Arkham VR, вышедшей в 2016 году для ПК и PS4, а также над многими другими проектами, включая разочаровывающую Suicide Squad: Kill the Justice League в 2023 году.

Стоит отметить, что Insider Gaming еще не провела самостоятельную проверку этой информации, и Warner Bros. Games с Rocksteady не сделали никаких официальных заявлений. В любом случае, если работа над новой игрой о Бэтмене ведется, ее релиз может состояться только через несколько лет.