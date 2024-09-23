В настоящий момент используется 4 подобных транспортных средства, а в следующем году планируется довести их число до 93 единиц

На магистрали М-11 начали свои рейсы грузовики, полностью лишенные водителей, которые управляются без операторов. Это произошло в рамках форума «Цифровая транспортация», проходящего в Москве. По словам вице-премьера Виталия Савельева, в следующем году планируется увеличить количество беспилотных грузовиков на этом маршруте до 93 единиц.

Если раньше автоматизированные тягачи работали в беспилотном режиме, но с оператором за рулем, то теперь человек переместился на пассажирское место. Снижение контроля стало возможным благодаря накопленному опыту. За полтора года тестирования такие машины проехали свыше 3 миллионов километров. Кроме того, разработана цифровая модель трассы, а за передвижением грузовиков следят из центра управления.

В настоящее время на рынке имеется четыре полностью автономных грузовика, которые были разработаны КамАЗом и Сберавтотехом. Ожидается, что к концу этого года общее количество автомобилей, используемых как с водителем, так и без него, достигнет 43 единиц. Утверждается, что беспилотные грузовики обладают большей эффективностью в логистике, так как они могут работать дольше и реже нуждаются в остановках по сравнению с транспортом, управляемым человеком. С момента запуска проекта «Беспилотные логистические коридоры» в июне прошлого года, такие тягачи перевезли свыше 330 тысяч кубометров различных грузов.

Весной текущего года появились сообщения о возможном внедрении беспилотного транспорта на федеральных трассах М-12 и ЦКАД. Как сообщается, на этих участках дорог уже осуществляется экспериментальный правовой режим. В то же время Яндекс и НАМИ работают над проектами автономного легкового транспорта.