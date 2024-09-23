В первые 8 месяцев текущего года было ввезено свыше 6 тысяч легковых автомобилей

На Уссурийской таможне россияне ввезли почти 6,3 тысячи легковых автомобилей для собственного использования за первые восемь месяцев текущего года. Это количество, по данным Дальневосточного таможенного управления, в пять раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Наибольшее количество привезённых машин составляют марки Changan, Chery и Geely. Среди 6246 автомобилей, поступивших в Россию из Китайской Народной Республики в 2024 году, 1611 было завезено в прошлом месяце. При этом таможенные органы отмечают, что около 800 из этих автомобилей произведены в Китае, но принадлежат японским, корейским или европейским брендам. Ранее подобные случаи считались редкими.

По данным таможенной службы, в первом полугодии россияне ввезли автомобилей в семь раз больше по этому каналу по сравнению с первой половиной 2023 года. Однако за период с января по июнь через Уссурийскую таможню было доставлено всего 3267 автомобилей. Таким образом, объёмы поставок за июль и август практически не изменились по сравнению с предшествующими шестью месяцами.

На фоне ожидаемого повышения цен, вызванного увеличением утильсбора, наблюдается рост неофициального ввоза автомобилей и по другим маршрутам. Например, несмотря на санкции, поставки из Южной Кореи и Японии увеличились на 25%.