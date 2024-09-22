Сообщается об уничтожении около 15 беспилотных аппаратов

Украинские военные силы совершили новую попытку атаки на российские регионы, и один из беспилотников был перехвачен в Астраханской области, как сообщает Министерство обороны.

Атака, произошедшая в ночь с субботы на воскресенье, не имела массового характера, но Киев совершил попытку ударить по объектам в Астраханской области. Один дрон был нейтрализован средствами противовоздушной обороны, при этом местные власти утверждают, что на земле последствий не зафиксировано, и никто не пострадал. Шесть дронов были перехвачены в акватории Азовского моря, что может свидетельствовать о намерении Киева снова нанести удар по Крыму. Накануне вечером была предпринята попытка атаковать Симферополь, но российская ПВО успешно отразила этот удар. Также в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

По данным пресс-службы, дежурные подразделения противовоздушной обороны поразили 15 беспилотных аппаратов, принадлежащих украинским формированиям. Из них шесть дронов были сбиты в воздушном пространстве над Азовским морем, четыре – в Ростовской области, два – в Курской области, а по одному – в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.

Согласно наблюдениям, Киев нацелен на нанесение ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре, включая атаки на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. В недавнем заявлении Зеленский отметил, что эти удары предназначены для того, чтобы заставить российский народ «страдать так же, как украинцы». Он также добавил, что одной из главных целей использования беспилотников является создание невыносимых условий для жизни, что должно подтолкнуть население к выступлению против действующей власти. На деле же это приводит к увеличению числа добровольцев в российских военкоматах.