По мнению администрации Байдена, оно может являться угрозой национальной безопасности

Ожидается, что в понедельник Министерство торговли США представит инициативу о запрете китайского программного и аппаратного обеспечения в автомобилях, находящихся на дорогах США. Это связано вопросом национальной безопасности.

Администрация Байдена выразила глубокую озабоченность по поводу сбора данных о водителях и инфраструктуре США китайскими компаниями, а также возможных иностранных вмешательствах в автомобили, которые подключены к Интернету и навигационным системам. Согласно источникам издания Reuters, предложение включает запрет на импорт и продажу автомобилей из Китая, содержащих программное или аппаратное обеспечение для критических коммуникационных систем и автоматических систем управления.

Данный шаг представляет собой значительное усиление действующих мер США против китайских автомобилей, программного обеспечения и компонентов. На прошлой неделе администрация Байдена резко увеличила тарифы на китайский импорт, включая 100% пошлину на электромобили. Министр торговли Джина Раймондо отметила в мае, что существует значительный риск от китайских программных и аппаратных решений в подключенных автомобилях, которые присутствуют на территории США. Она подчеркнула, что в теории можно представить крайне негативный сценарий, если на дорогах окажется несколько миллионов машин с отключенным программным обеспечением.

В феврале Байден распорядился о проведении расследования, чтобы выяснить, может ли импорт автомобилей из Китая угрожать национальной безопасности из-за технологий, связанных с подключенными автомобилями. Вопрос также касается возможности запрета на использование данного программного и аппаратного обеспечения в средствах передвижения по американским дорогам.

«Политика Китая может заполонить наш рынок его автомобилями, что создаст угрозы для нашей национальной безопасности. Я не позволю, чтобы это случилось во время моего президентства», —американский президент.