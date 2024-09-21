Модель имеет OLED-экран и должна будет конкурировать с премиальными устройствами других брендов

Sony известна своими игровыми консолями и различной потребительской электроникой. Однако в 2022 году компания также вышла на рынок игровых мониторов с моделью INZONE M9. С тех пор она не делала громких заявлений, но теперь, похоже, готовится представить новое устройство.

Sony анонсирует свой первый OLED игровой монитор INZONE. Это будет флагманская модель, и сразу видно, что ее дизайн схож с INZONE M9. За исключением OLED-экрана, визуальные элементы, такие как рамки и подставка, практически идентичны предыдущей модели. Пока нет информации о технических характеристиках или функционале новинки, но уже имеется фотография устройства.

Кроме INZONE M9, Sony также анонсировала более бюджетный вариант – INZONE M3. Тем не менее, конкуренция в этом сегменте значительно усилилась, и другие компании уже представили высококачественные дисплеи с современными игровыми функциями, опередив Sony. Производители мониторов каждый год запускают универсальные модели, которые выглядят лучше, чем когда-либо. Современные игровые мониторы способны составить хорошую конкуренцию профессиональным дисплеям как в играх, так и в задачах по цветокоррекции, и позволяют выполнять несколько операций одновременно.

Таким образом, неудивительно, что Sony стремится занять свою долю на рынке монитором OLED, который, по слухам, должен соперничать с другими премиальными игровыми дисплеями. Ожидается, что новый игровой монитор Sony INZONE OLED выйдет 25 сентября, что, по сути, уже совсем скоро.