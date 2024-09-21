При утечке тормозной жидкости блок управления тормозами на некоторых машинах может не активировать предупреждающий сигнал

Компания General Motors вместе с Национальной администрацией безопасности дорожного движения объявили о крупномасштабной отзывной кампании. Как сообщает международное издание Reuters, она затронет приблизительно 450 тысяч автомобилей трёх брендов, у которых может возникнуть проблема с индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

При утечке тормозной жидкости электронный блок управления тормозами на некоторых транспортных средствах может не активировать сигнал предупреждения. Это особенно касается машин, которые ранее были участниками незначительных ДТП. Визит в сервисный центр будет заключаться в обновлении программного обеспечения управляющего модуля.

Среди транспортных средств, подлежащих отзыву, находятся модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также вседорожники Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade, все выпущенные в 2023 и 2024 годах.

Летом этого года концерн Toyota также столкнулся с проблемой в своих пикапах и внедорожниках, но её устранение потребует значительно больших затрат. На 102 тысячах моделей Toyota Tundra и Lexus LX потребуется заменить двигатели из-за возможного наличия механических загрязнений в сборочных компонентах.