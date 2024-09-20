Подразделения ВС РФ за последние сутки смогли освободить свыше 23 квадратных километров в данном районе

С Курского направления поступают обнадёживающие новости о том, что российские войска за сутки освободили существенные территории в Суджанском районе.

После взятия под контроль населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, российские военнослужащие продвинулись на несколько километров на восток от реки Снагость и почти достигли села Свердликово. На этом участке линии соприкосновения площадь освобождённых территорий составила примерно 23-25 квадратных километров.

Поступили сообщения о том, что бой уже ведется на территории села Свердликово, и украинская сторона, понеся потери, отступает на восточный берег реки Локня, протекающей через это село. Значение Свердликово для контрнаступательных действий армии России трудно переоценить. Этот населённый пункт является крайним препятствием на пути к районному центру Суджа и окружающим деревням. Кроме того, Свердликово расположено на важной автомобильной трассе Суджа-Коренево-Рыльск, имеющей решающее значение для данного направления.

После полного освобождения Свердликово киевской группировке войск придётся отступать в Суджу, если только его подразделения не будут ликвидированы в процессе отхода. Это, по сути, и является одной из основных задач российской армии при освобождении территорий Курской области.