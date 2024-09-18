Бронетехника украинских сил была сожжена массированными ударами артиллерии и авиации

Опубликованы первые видеоматериалы с уничтожением бронетехники украинских формирований, оказавшейся в "огневом мешке" на Курской границе. В интернете появились видео, запечатлевшие ликвидации колонны Вооруженных сил Украины в окрестностях населенного пункта Весёлое в Глушковском районе Курской области.

Военные, пытавшиеся пробиться через российскую оборону и захватить российское село, попали под удары артиллерии и авиации, что обернулось их полным уничтожением. Подразделения ВСУ продолжают свои отчаянные атаки в Глушковском районе в сторону Веселого, однако российские бойцы не прекращают наносить по ним удары. Очередная колонна шведских боевых машин пехоты CV90, немецких Marder 1A3, танков и бронированных машин была поймана в "огневой мешок" всего в 1,5 километрах от границы на российской стороне.





Техника украинской группировки войск пыталась пройти по маршрутам, находясь под интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV-дронов. Коррекции огня проводились с помощью разведывательных беспилотников. Министерство обороны сообщает, что благодаря поддержке армейской авиации и артиллерии удалось предотвратить четыре попытки украинских формирований прорваться в направлении Веселого и Медвежьего. В результате ВСУ понесли потери, включая как минимум два танка, среди которых был один Leopard немецкого производства, две шведские бронемашины CV-90, примерно восемь боевых машин пехоты, артиллерийское орудие и автомобиль.

По данным украинских источников, ситуация для Вооружённых сил Украины в Курской области значительно ухудшилась. Российские войска ведут наступательные операции, постоянно нанося урон личному составу и логистическим связям украинской армии. При этом российское командование не стало, как ожидали в Киеве, перенаправлять резервы из других секторов линии соприкосновения в Курскую область.