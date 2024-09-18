Данная модель продаётся в Китае по цене в районе 1,52 миллиона рублей и предлагается с различными вариантами силовой установки.

Китайская автомобильная компания GAC собирается расширить свой модельный ряд в России, который в настоящее время включает кроссоверы и минивэн, добавив к нему седан. Как стало известно из пресс-службы компании, планируется, что продажи четырёхдверной модели D-класса, названной Empow, начнутся в первом квартале следующего года. По своим габаритам новинка практически идентична уже убранному с рынка лифтбеку Skoda Octavia.

В Китае седан Empow относится к линейке суббренда Trumpchi, с размерами 4700x1850x1432 мм.

Для китайского рынка модель вооружена несколькими силовыми установками: это двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра с мощностью 177 или 265 лошадей, а также гибрид на 238 лошадиных сил. Доступны как семиступенчатая коробка-робот, так и восьмиступенчатый автомат. Кроме того, GAC Trumpchi Empow предлагает спортивные версии с индексами R и S, имеющие более выразительный дизайн. Цены в Китае на седан 2024 года начинаются от 118 000 юаней — 1,52 миллиона рублей.

На данный момент не сообщается, с каким двигателем и под каким названием GAC Trumpchi Empow будет представлен в России. В начале августа стало известно, что компания планирует вывести седан на мексиканский рынок под именем Attitude, где он станет частью местной линейки Dodge.