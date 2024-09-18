Однако за первые восемь месяцев 2024 года было продано на 84% больше машин, в сравнении с прошлым годом

В прошлом месяце в России было реализовано 1314 электромобилей. Это на 12% меньше, чем в августе 2023 года. Однако, по итогам первых восьми месяцев текущего года, сегмент показывает впечатляющий рост на 84%, согласно данным Автостат Инфо.

В августе прошлого года в стране было продано 1495 электромобилей, а уже в этом году этот показатель составил 1314. Тем не менее, спрос за период с января по август практически удвоился по сравнению с прошлым годом: 13 034 автомобиля против 7091.

Первенство среди «зелёных» автомобилей продолжает удерживать Zeekr, бренд концерна Geely, который на данный момент не представлен официально на российском рынке. За год продажи увеличились с 289 до 605 единиц. Наибольший рост наблюдается за восемь месяцев: с 737 до 5621 автомобиля.

В августе на втором месте оказался Москвич с продажами в 132 единицы. Замыкают тройку Evolute с 107 единица и Volkswagen, реализовавшая 60 единиц, следом идут Ora — 46 единиц, Avatr — 44 единицы и BYD — 30 единиц. Неожиданно на седьмой позиции оказался стартап Xiaomi с показателем в 29 автомобилей. В конце списка находятся Tesla и Skywell, которые реализовали 27 и 26 машин соответственно.

Среди моделей на первом месте находится Zeekr 001, который в августе был реализован в количестве 421 экземпляра. В тройку лидеров также вошли Москвич 3е с 132 единицами и Zeekr X с 104 машинами. На 1 июля в России зарегистрировано 90 тысяч электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Лидером среди брендов в этом сегменте стала китайская компания Li Auto, занимающая 18,7% от общего парка.