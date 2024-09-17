Несмотря на растущие расходы на адвокатов и судебные издержки, супруги надеются вернуться в Club 33





С 2012 по 2017 год Скотт и Диана Андерсон ежегодно уплачивали клубу для истинных поклонников Disney 31 500 долларов. Этот вклад был, по сути, лишь ничтожной суммой для самой компании. Пара, в возрасте около 60 лет, подсчитала, что их расходы на посещение самого радостного для них места на Земле достигали приблизительно $125 000 в год, как сообщает Los Angeles Times.

Club 33 — это закрытое заведение для ужинов, оформленное предметами из фильмов Disney, оригинальными анимационными сценами и элементами ар-нуво. Андерсоны ждали более десяти лет, прежде чем их приняли в этот клуб. Однако волшебство закончилось 3 сентября 2017 года, когда охранники, по имеющимся данным, заметили у Скотта Андерсона признаки алкогольного опьянения.

Со слов сотрудников охраны, помимо невнятной речи и трудностей с удерживанием равновесия, «дыхание Андерсона сильно отдавало алкоголем». После предыдущего отстранения Дианы Андерсон, связанного с ее предполагаемым использованием ненормативной лексики в Club 33, последовал постоянный запрет на посещение заведения.

В 2017 году Андерсоны обратились к Disney с просьбой вернуть им 10 500 долларов за четыре месяца, в течение которых они оплатили, но не смогли посетить заведение. Также супруги запрашивали дополнительно 231 000 долларов, сообщает Los Angeles Times. Хотя пара проиграла в суде, она намерена подать апелляцию, несмотря на увеличивающиеся расходы на судебные разбирательства. По словам пары, запрет Disney лишил женщину мечты.

Процесс оказался для Дианы не только моральным ударом, но и финансовым. По словам Скотта, судебные издержки составили 400 000 долларов.