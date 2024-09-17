В компании таким образом решили бороться с серым импортом

Китайская компания Voyah, специализирующаяся на производстве премиальных гибридов и электромобилей, вводит запрет на неофициальные экспортные поставки своих автомобилей за границу, сообщает издание «Известия». В случае нарушения этого запрета партнёры бренда могут столкнуться с серьезными штрафами. Это может привести к прекращению так называемого серого импорта автомобилей Voyah в Россию, однако на официальные продажи подобные меры не окажут влияния.

Дилерам и партнёрам Voyah запрещено передавать автомобили китайским экспортным компаниям, чтобы предотвратить утечку автомобилей за пределы Китая. Запрет распространяется как на новые, так и на подержанные машины, и вызван желанием сохранить репутацию бренда в условиях недостаточной сервисной поддержки.

Если будет установлено, что произошла перепродажа, партнерская организация может быть оштрафована на сумму до 100 тысяч юаней — примерно 1,3 миллиона рублей, за каждую проданную машину. Повторные нарушения могут привести к расторжению дилерского контракта.

На фоне усилий по борьбе с серым импортом своих автомобилей, китайская марка анонсировала запуск программы гарантии для их автомобилей в России. В рамках этой инициативы даже предусмотрена русификация медиасистемы, однако услуги технической поддержки будут стоить от 135 000 рублей. В зависимости от условий, заводская гарантия может действовать от 1 до 3 лет или до достижения пробега в 100 000 километров. Единственным требованием к автомобилю станет то, что на момент приобретения сервисного пакета его пробег не должен превышать 80 000 километров.

Кроме того, летом было объявлено о схожем решении от марки Zeekr — производитель будет отключать медиасистемы на электромобилях, которые были выведены за пределы Китая без официального разрешения. В России автомобили этой марки представлены исключительно через серые каналы поставок, однако они регулярно находят себя в числе самых продаваемых в своем сегменте.