Тем не менее, разработчики ещё затрудняются ответить, когда ожидать выхода самой игры

Pearl Abyss представила самый протяженный геймплейный видеообзор своего нового проекта Crimson Desert.

Изначально игра была анонсирована на выставке G-Star в 2019 году вместе с PLAN 8 и DokeV. Выпуск планировался зимой 2021 года. Однако, компания Pearl Abyss решила отложить релиз на неопределенный срок. Crimson Desert вновь стала темой обсуждения после выхода короткого геймплейного трейлера на Gamescom 2023, который подтвердил её активное развитие.

Gamescom 2024 оказалась особенно значимой, так как это был первый случай, когда игроки могли опробовать игру. В демо можно было выбирать различных боссов и сразу же сражаться с ними, без предварительной подготовки или сюжета. Бои оказались непростыми, но демоверсия позволила возродить персонажа после поражения, что избавило от необходимости начинать первые попытки заново. Боевая система основана на комбинированных атаках и обеспечивает увлекательный игровой опыт благодаря ощутимой физике ударов. Тем не менее, визуальные эффекты не произвели особого впечатления. Crimson Desert использует тот же движок, что и BDO, и, похоже, в игре почти отсутствует сглаживание. Релиз, к слову, пока остается неопределенным. Несмотря на демонстрацию на Gamescom 2024 и свежий видеообзор геймплея, дата выхода Crimson Desert до сих пор не озвучена, и это не единственный вопрос, на который нет ответа. В последних слухах упоминались два возможных окна выхода: ранний 2025 год и второй квартал 2025 года.