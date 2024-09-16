Любопытно, что порядка 150 миллионов принесли исключительно внутренние микротранзакции

Согласно сообщениям, с момента своего релиза в июне 2023 года Diablo 4 принесла компании Blizzard примерно 150 миллионов долларов только от микротранзакций. Эти данные озвучил старший менеджер по продуктам Харрисон Фрешке, который в своем аккаунте LinkedIn рассказал о подходах к «монетизации косметических предметов в магазине». Он раскрыл информацию о ценообразовании, пакетах предложений, персонализированных скидках и стратегическом планировании, которые в сумме принесли более 150 миллионов долларов в рамках микротранзакционной модели.

Хотя профиль Фрешке в LinkedIn теперь недоступен, журналистам удалось сделать снимок экрана, на котором утверждается, что он также был ответственен за контроль продаж игры. Это способствовало тому, что общий доход компании превышает 1 миллиард долларов за весь период существования проекта.

Цифры помогают оценить контекст успеха Diablo 4. Blizzard сама подтвердила, что игра собрала 666 миллионов долларов всего за пять дней, а также коммерческий эффект от бесплатного доступа к ней для подписчиков Xbox Game Pass.

Стоит отметить, что в июле Microsoft анонсировала кардинальные изменения в Xbox Game Pass. Обновленный уровень, получивший название Game Pass Standard, уже введен в действие, но, как выяснилось, подписчики теряют не только свежие релизы: Microsoft ограничила доступ к более чем 40 играм, которые ранее были доступны, включая такие известные проекты, как Starfield и Hellblade 2.