Данное издательство работало на такими проектами, как Outer Wilds и Stray

Согласно данным инсайдеров, весь коллектив видеоигрового издательства Annapurna Interactive подал в отставку после неудачных переговоров с генеральным директором Меган Эллисон. Annapurna Interactive добилась значительных успехов с такими играми, как Outer Wilds и Stray, однако партнерские студии по разработке теперь сталкиваются с неопределенностью в отношении своих проектов.

С 2023 года индустрию видеоигр преследуют сокращения и простои, и многие компании продолжают объявлять о новых волнах увольнений, затрагивающих как разработчиков, так и издателей. Несмотря на успешные релизы, Annapurna Interactive стала очередной организацией, переживающей серьезные изменения.

По сведениям Bloomberg, все 25 сотрудников Annapurna Interactive покинули свои места после конфликтов в ходе переговоров о превращении издательства в независимую структуру. Генеральный директор Annapurna Pictures Меган Эллисон, по сообщениям, прервала обсуждения с президентом Annapurna Interactive Натаном Гэри и другими топ-менеджерами. Попытки отделения в самостоятельную студию не увенчались успехом, что и привело к массовой отставке. Многие разработчики сейчас стремятся установить контакты с новой командой. Совсем недавно Annapurna Interactive анонсировала совместный проект с Remedy Entertainment, связанный с разработкой Control 2, что подразумевает их сотрудничество в финансировании этого продукта.

Видеоигровая индустрия сейчас переживает трудные времена: целые студии закрываются, проекты прекращаются, и крупные корпорации, такие как Microsoft, продолжают проводить сокращения, оставляя без работы тысячи людей. Пока неясно, сможет ли игровая индустрия найти стабильность в ближайшем будущем.