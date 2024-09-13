Сообщается, что в основном это сотрудники корпоративных и вспомогательных служб, так что увольнения не отразятся на проектах компании

Microsoft вновь проводит массовые сокращения в своем игровом подразделении. Накануне Фил Спенсер уведомил сотрудников и службу поддержки о том, что Xbox больше не нуждается в их помощи. Эти увольнения обусловлены продолжающейся реструктуризацией компании после покупки Activision. На сегодняшний день Redmond уволила как минимум 11,5% работников своего игрового сектора в текущем году.

По данным The Verge, в внутренней записке от Спенсера говорится о ликвидации 650 позиций. Он подчеркнул, что данные сокращения являются результатом реорганизации Microsoft в свете недавнего приобретения. Увольнения в основном касаются корпоративных и вспомогательных служб.

Сотрудники, которых коснулись сокращения, получат выходное пособие, улучшенные медицинские льготы и поддержку в поиске новой работы. Большинство сокращаемых позиций находятся в США, но есть и некоторые за пределами страны. Руководитель Xbox отметил, что для сотрудников за границей могут быть предложены другие условия увольнения, однако подробности он не раскрыл.

Сокращения персонала стали последствием объединения Microsoft с Activision Blizzard на сумму 69 миллиардов долларов. В январе компания уволила приблизительно 1900 сотрудников, что составляет около восьми процентов от общего числа работников. В мае были закрыты четыре студии: Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games и Roundhouse Games. Неизвестно, сколько именно сотрудников пострадало от этих ликвидаций, так как часть кадров Xbox была перенаправлена в другие подразделения.