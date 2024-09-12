Беспилотники были уничтожены над Курской, Белгородской и Брянской областями

Сегодня ночью над Курской, Белгородской и Брянской областями были зафиксированы украинские беспилотные летательные аппараты. Российская армия продемонстрировала высокую эффективность своей системы, сбив пять украинских бкспилотников в этих трёх регионах. Эта информация была предоставлена пресс-службой Министерства обороны.

В официальном сообщении сказано, что Киев пытался реализовать новое нападение, направив беспилотные аппараты в воздушное пространство Российской Федерации. Войска нейтрализовали по два дрона в Курской и Белгородской областях, а также ещё один над Брянской областью.

В Министерстве обороны России не предоставили дополнительных деталей. Обычно информацию озвучивают главы регионов. К примеру, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении летательного аппарата украинских войск силами противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал, а разрушений не зафиксировано.

Удары украинских беспилотников по российским приграничным, южным и центральным регионам происходят практически ежедневно и становятся все более обыденным явлением. Наиболее часто все или почти все воздушные цели успешно перехватываются и ликвидируются силами ПВО. Недавно Киев предпринял самую масштабную атаку, отправив свыше 100 ударных дронов.