Игра получила больше положительных отзывов, чем негативных комментариев

Совсем недавно в официальном X-аккаунте Focus Entertainment появилась информация о том, что тираж Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже достиг двух миллионов копий. Этот долгожданный сиквел был выпущен всего лишь вчера, поэтому такая цифра, вероятно, обусловлена большим числом предварительных заказов. На данный момент отзывы пользователей на платформе Steam в целом положительны.

«Мы очень гордимся тем, где проект находится сейчас. Мы очень довольны нашей работой, и люди, которые смотрели превью, были довольны. Предзаказы - это здорово. Прямо сейчас мы сосредоточены на 9 сентября, вы знаете, на том, чтобы убедиться, что серверы запущены для всех, убедиться, что все проблемы устранены, но все выглядит хорошо; все горит зеленым светом. Игра веселая и солидная, так что да, я в восторге от запуска», — отметил в ходе интервью на Gamescom 2024 креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс.

Всё же некоторые критики ругают игру за однообразие боев. Сюжет хорошо проработан, а окружающий мир впечатляет как в плане повествования, так и визуала, что, скорее всего, не даст заскучать тем, кто может оценить эти элементы. В целом, игра получила больше положительных отзывов, нежели негатива. Вдобавок Разработчики уже анонсировали обширные планы по добавлению контента после релиза, включая функции, которые улучшают частоту кадров, такие как NVIDIA DLSS3 и AMD FSR 3. Несмотря на то, что она может быстро стать скучной, поклонники данного жанра вполне могут её оценить.