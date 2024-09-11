Сообщается, что под контроль подразделений за считанные часы перешло несколько населённых пунктов.

Поступили новые сведения о наступательных действиях российской армии в Курской области. Стоит напомнить, что недавно была подтверждена информация о том, что российские войска освободили приграничный посёлок Гордеевка в Кореневском районе. Это дало возможность блокировать для украинских формирований автодорогу, соединяющую Сумскую область с Кореневым через поселок Снагость.

Воспользовавшись этой ситуацией, российские Вооружённые силы провели удары по флангам украинских частей в Кореневском районе и вернули контроль над несколькими населёнными пунктами. По актуальным сведениям, помимо Гордеевки, у ВСУ также были отбиты Апанасовка, 10-й Октябрь, Внезапное, Викторовка, Комаровка и Бяхово.

Российская армия не прекращает активно воздействовать на фланги подразделений ВСУ, выявляя их уязвимые места и эффективно прорывая оборону. За краткий промежуток времени, всего за час-полтора, киевская группировка была вытеснена из нескольких населенных пунктов. Наносимые удары ориентированы на украинские силы, которые пытались укрепить свои позиции в Суджанском районе. По самым осторожным подсчетам, с начала суток российские войска освободили около 94 квадратных километров территории в Курской области.

На текущий момент бои продолжаются в пределах посёлка Обуховка. В районе Снагости также ведется уничтожение украинской армии. Кроме того, ВСУ оказались в огневой ловушке, столкнувшись с системами дистанционного минирования, что значительно затрудняет их возможность отступления с занятой позиции без потерь.