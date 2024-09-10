Инвесторы начинают сомневаться в благополучии будущего гиганта игровой индустрии

Цена акций Ubisoft снизилась на 7% в свете растущих сомнений акционеров относительно будущего компании и их опасений по поводу её текущей деятельности. В этом году Ubisoft выпустила несколько крупных игр, среди которых последней стала Star Wars Outlaws. Несмотря на положительные оценки от критиков на Metacritic, многие поклонники "Звездных войн" восприняли её не так положительно. С выходом Star Wars Outlaws акции компании упали до 10-летнего минимума и продолжают падать, что вызывает опасения относительно дальнейшего положения Ubisoft.

Снижение стоимости акций совпало с инициативой значительного миноритарного акционера, который оказывает давление на компанию с предложением стать частной или воспользоваться французским законодательством для объединения достаточного числа акционеров для начала процесса продажи и борьбы за доверие. Кроме того, инвесторы требуют смены руководства и назначения нового гендиректора, который сможет "оптимизировать стоимость и структуру студий, чтобы сделать компанию более гибкой и конкурентоспособной, каковой должна быть Ubisoft".

Несмотря на то, что в последние годы Ubisoft выпустила несколько неплохих игр, таких как Prince of Persia: The Lost Crown, негативные отзывы и критика игроков в адрес их последних проектов, например XDefiant и Star Wars Outlaws, остаются ощутимыми. Акции Ubisoft также показали снижение, и XDefiant теперь сталкивается с риском утраты поддержки после релиза, поскольку количество активных игроков продолжает уменьшаться. Это касается игры, которая ранее способствовала финансовому успеху компании.

Если ситуация не изменится и количество игроков не возрастёт к третьему сезону XDefiant, игра может потерять необходимые условия для продолжения существования. На момент написания статьи стоимость акций Ubisoft Entertainment SA составляла приблизительно 15,09 доллара. Всего за день акции компании упали на 7,13%, достигнув отметки в 14,69 доллара.

В открытом письме акционеры AJ Investments считают Ubisoft недооценённой и предполагают, что цена акций должна быть в пределах 45-50. Они также выдвинули идею о том, что Ubisoft должна провести серьёзное сокращение расходов и оптимизацию штата для повышения своей конкурентоспособности.