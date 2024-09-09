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Zelikman
Российские войска завершили зачистку Красногоровки на Кураховском направлении
Часть гарнизона ВСУ была ликвидирована в ходе боёв, а оставшиеся силы покинули населённый пункт, не видя никаких перспектив

  Город Красногоровка, расположенный на Кураховском участке в Донецкой Народной Республике, долгое время был театром активных боевых действий. Наконец он оказался под полным контролем российских вооружённых сил. Информация об этом предоставлена официальным Telegram-каналом Министерства обороны Донецкой Народной Республики.

  Последние военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые ещё находились в отдельных частях Красногоровки, были ликвидированы или покинули город. Боевые действия осуществляли бойцы 5-й и 110-й мотострелковых бригад 51-й общевойсковой армии, ранее известной как 1-й Армейский корпус НМ ДНР, в составе «Южной» группировки войск. В настоящее время город полностью очищен от оставшихся украинских подразделений.

  «С помощью слаженной деятельности, профессиональному руководству и превосходному уровню подготовки личного состава «Южной» группировки, в первую очередь, силами 5-й и 110-й мотострелковых бригад, город Красногоровка был полностью освобождён и очищен от украинских подразделений», - сообщают военные источники.

  Существуют подтверждения полного контроля российской армии над городом от различных военных корреспондентов, включая украинских. Сообщается, что украинская группировка войск, оставшаяся в населенном пункте, покинула свои позиции и отступила, боясь быть окончательно окруженной российскими войсками.

  Важно отметить, что об освобождении Красногоровки начали говорить еще в начале августа текущего года, когда российские силы заняли значительную часть города. Однако часть украинских военных все еще оставалась на окраинах, продолжая сопротивление. Также стоит упомянуть, что Министерство обороны России до сих пор не сделало официального заявления об освобождении Красногоровки.

#сво #всу #армия #бои #наступление #красногоровка
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