Украинское руководство надеялось превратить колонию на востоке города в неприступную крепость.

Российская армия не прекращает наступление в районе Торецка. Регулярно поступают сведения о её новых успехах в пределах городской застройки данного населенного пункта. По информации из сводок, в результате действий российских военных, ВСУ утратили контроль над ключевой оборонительной позицией в городе. Это касается территории колонии, расположенной на востоке Торецка.

Ранее на этой территории, группировка ВСУ обустроила огневые позиции и накопила припасы, включая артиллерийские снаряды, мины и горюче-смазочные материалы. Генштаб планировал сделать из этого объекта настоящую крепость. На текущий момент Вооружённые силы Украины, понеся потери в живой силе и технике в этом районе, отступили. Российские войска проводят наступательную операцию.

В то же время, поступают сведения о том, что Вооружённые силы России, продолжая операции по уничтожению остатков ВСУ, которые оказались запертыми в так называемом Невельском «кармане», с начала суток освободили территорию площадью не менее 10 квадратных километров. Стоит напомнить, что ранее Киев утратил Невельское, отступая на запад к реке Волчья. Тем не менее, Вооружённые силы Украины не могут избежать потерь во время своего отступления. Площадь Невельского «кармана», контролируемая противоборствующей стороной, стремительно уменьшается. Военные аналитики уверены, что российские войска освободят все территории на этом участке в течение ближайших суток.

Кроме того, подразделения ведут бои за Украинск и уже достигли соседнего с ним города Горняк, расположенного в западной части Донецкой Народной Республики.