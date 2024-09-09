Вместо этого компания планирует реализовать огромное количество бюджетных и среднебюджетных устройств, как это было с линейкой Polaris

Компания AMD подтвердила, что изменит свою бизнес-стратегию, сделав акцент на масштабировании среди пользователей вместо борьбы за лидерство в категории премиум-графических процессоров. По мнению AMD, конкуренция на рынке графических карт для энтузиастов не принесла существенных результатов, и фирма теперь сосредоточится на привлечении широкой аудитории.

Слухи о линейке AMD RDNA 4 предполагали, что компания не будет стремиться к сегменту дорогостоящих устройств с новым семейством Radeon RX 8000 RDNA 4, поскольку один из мощных чипов Navi — Navi 4C/4X — был отменен на этапе разработки. Ожидалось, что «Красный гигант» начнет сосредоточиваться на более обширных сегментах рынка, включая запуск продуктов, ориентированных на низкий и средний ценовые сегменты. Эти предположения подтвердил старший вице-президент и генеральный директор AMD Computing and Graphics Business Group Джек Хьюн, указав на новую стратегию компании.

AMD уже давно соперничает с NVIDIA на рынке графических процессоров, и обе компании акцентируют внимание на своих продуктах как на самых мощных в отрасли. В большинстве случаев именно флагманские решения, такие как Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090, получают основное внимание, в то время как другие модели остаются незамеченными.

Теперь AMD намерена изменить подход, решив сосредоточиться на бюджетных и среднебюджетных картах, поскольку именно этот сегмент составляет 80% рыночной доли. В компании утверждают, что стратегия «Царя горы» оказалась неэффективной для AMD, и теперь они стремятся сформировать свой портфель, которые сосредоточится на большей конкурентоспособности с точки зрения ценообразования.

Ранее AMD применяла аналогичную стратегию, начиная с Polaris и его различных модификаций в сериях Radeon RX 400 и 500. Первая попытка в сегменте высокопроизводительных графических карт, Vega, оказалась неудачной для игрового рынка, но нашла признание в рабочих станциях и высокопроизводительных вычислениях.

Генерации Polaris и Vega по сути вышли из устаревших архитектур GCN, в то время как графические процессоры RDNA должны были стать первым настоящим продуктом после GCN. Серия RX 5000 была успешной, как и RX 400/500 ранее. Обе линейки оказались лидерами продаж. Позже AMD предложила мощную серию RX 6000, которая пришлась по душе покупателям. Затем вышла линейка RX 7000, которая не смогла составить серьезную конкуренцию решениям от Nvidia.