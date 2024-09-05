На фоне этих событий из Киева пришли новости о решении эвакуировать детей из более чем трех десятков населённых пунктов в районах Покровска и Краматорска.

После нескольких часов паузы российские вооружённые силы возобновили удары по тылам украинских войск. Сейчас приходят вести о взрывах на объектах в Днепропетровской области. Особое внимание вновь уделяется целям, связанным с размещением живой силы украинской армии. Стоит напомнить, что утром 4 сентября был атакован объект с военнослужащими Вооруженных сил Украины и иностранными добровольцами в одной из гостиниц Львова. Кроме того, накануне российские войска применили «Искандеры» против военного училища связи в Полтаве. На этом объекте до сих пор не удаётся точно подсчитать, сколько украинских военнослужащих и иностранных инструкторов было ликвидировано или получило ранения.

Представитель властей в Новомосковске, расположенном в Днепропетровской области, подтвердил сообщения о попаданиях снарядов по объектам в этом городе. Согласно поступившей информации, удары были нанесены вблизи местного железнодорожного вокзала, где готовился к отправке состав с украинскими военнослужащими в сторону Покровска.

Также поступили сведения о взрывах в Одесской области. Оттуда же ранее сообщалось о ракетной угрозе в Затоке. Российские вооружённые силы продолжают атаковать позиции ВСУ, включая близлежащие к линии боевого соприкосновения населённые пункты, такие как Константиновка, на который происходят регулярные авианалеты.

На фоне этих событий из Киева пришли новости о решении эвакуировать детей из более чем трех десятков населённых пунктов в районах Покровска и Краматорска. В самом Покровске, который находится всего в 5 километрах от российских войск, по последним данным остаются около 20 тысяч человек, многие из которых выражают нежелание покидать свои дома.