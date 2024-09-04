После разгона температура процессора под нагрузкой составила всего лишь 70 градусов. Однако информация о используемом охлаждении не раскрывается

Всего лишь несколько дней прошло с момента, когда Intel официально анонсировала новые рабочие станции с процессорами Xeon Sapphire Rapids, и уже некоторые из моделей достигли удивительных частот в разгоне. Оверклокер под ником «SkyWalkerAMD» недавно опубликовал на сайте Hwbot.org результаты тестирования Super Pi, демонстрируя, какую частоту он смог достичь на топовом Xeon W9-3595X.

Кроме того, на YouTube было загружено короткое видео длиной 31 секунда, показывающее процесс расчета Super Pi в реальном времени, который составил 6,063 секунды на процессоре Intel Xeon W9-3595X. В описании указано, что использовалась материнская плата ASUS PRO WS W790E-SAGE SE, а объем оперативной памяти составил 256 ГБ DDR5 SDRAM с частотой 3400 МГц.





Точный тип кулера, применяемого энтузиастом, неизвестен, однако максимальная температура, достигнутая под нагрузкой, составила 70C, в то время как тактовая частота стабильно держалась на уровне 5800 МГц. Это указывает на то, что применялась эффективная охлаждающая система. В CPU-Z также была подтверждена частота 5,8 ГГц при напряжении 1,234 В. Несмотря на то что результат Super Pi не является рекордным, такая тактовая частота выглядит весьма впечатляюще.

«SkyWalkerAMD» не впервые пытается провести разгон процессора Xeon W9-3595X. У него уже было несколько попыток достичь оптимальных частот разгона на процессорах данной линейки. Он фокусировался не только на разгоне 3595X, а также экспериментировал с процессором W9 3575X. 30 августа ему удалось достичь 5,7 ГГц на 3595X, используя ту же материнскую плату, но температура при этом достигла 80 градусов Цельсия.

В отчете о бенчмарке указывается, что для разгона использовался AIO-кулер. В последнем тесте SuperPi температура на 10 градусов ниже, а тактовая частота увеличена на 100 МГц. Возможно, пользователь сменил кулер, поскольку в одной из попыток достичь 5,8 ГГц нет информации о кулере, а температура составила 70C, как и в тесте SuperPi.

Аналогичным образом, он смог добиться 5,5 ГГц с процессором Intel Xeon W9 3575X на той же платформе, но при значительно более низкой температуре в 58C. Тем не менее, Sapphire Rapids демонстрируют солидный потенциал для разгона с использованием эффективных систем охлаждения.