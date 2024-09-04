По мнению аналитиков это означает что проекта Star Wars: Outlaws не смог оправдать ожиданий компании

Акции Ubisoft недавно упали на 10%, что вызвало у многих сомнения в успешности игры «Star Wars Outlaws». Компания организовала событие, чтобы увеличить интерес к «Star Wars Outlaws», XDefiant и предстоящей Assassin's Creed Shadows. Несмотря на то что Ubisoft имеет долгую историю успешных продаж, в последние годы к ней возникло негативное отношение, и фанаты расходятся во мнениях о причинах этого.

Популярность некоторых из самых известных игр Ubisoft, похоже, колеблется. Некоторые игроки верят в серийные продажи Assassin's Creed, независимо от изменений, происходящих в игре. В то время как другие надеются на успех XDefiant, поскольку он придерживается формата бесплатных шутеров. Однако в последнее время интерес к XDefiant уменьшился, и многие выражают опасения, что Ubisoft может потребоваться искать новые пути развития.

Ubisoft сделала значительную ставку на Star Wars Outlaws, так как успешные продажи этой игры могут изменить негативную финансовую динамику издателя за последние годы. Однако, как показывают результаты, Outlaws не оправдывают ожидания инвесторов. Некоторые игроки считают, что причина кроется в недостаточной глубине сюжета и персонажей, но также проблемы, вроде необходимости удаления сохраненных данных для устранения ошибок на PS5, негативно сказываются на репутации компании.

Тем не менее, у Assassin's Creed Shadows есть возможность улучшить финансовые показатели Ubisoft. Игра явно нашла свою аудиторию, поскольку в некоторых случаях ограниченное издание Assassin's Creed Shadows по цене 280 долларов уже было распродано. Что касается финансовых потерь Ubisoft, возможно, предметы и проекты, которыми управляет компания, просто не вызывают интереса у игроков, и это может быть связано с тем, что фанаты не проявляют интереса к играм этого поколения.