Сообщается, что за прошлый год компания смогла реализовать 220 тысяч автомобилей на сумму в 590 миллиардов рублей

Российское представительство автоконцерна Chery возглавило список Forbes среди иностранных компаний в России по объему выручки. В 2023 году компания достигла показателя в 590,3 миллиарда рублей на российском рынке. В итоговый рейтинг, состоящий из 50 фирм, вошло 11 компаний с китайскими офисами, а в десятку лучших помимо Chery вошли еще два автопроизводителя из Китая.

В прошлом году «Чери Автомобили Рус» реализовала более 220 тысяч автомобилей под брендами, входящими в концерн, такими как Exeed, Omoda и Jaecoo. В результате, выручка Chery в России увеличилась в четыре раза. Пятое место в рейтинге занимает компания «Хавейл Мотор Рус», представляющая интересы концерна Great Wall в стране, с выручкой в 323 миллиарда рублей, что соответствует росту на 297,5%. Замыкает десятку лучших представительство Geely с показателем 199,6 миллиарда рублей (увеличение на 221,1%). В рейтинг также вошли компании FAW, Changan и JAC.

Издание сообщает, что в аналогичном списке за 2022 год была только одна компания — Huawei. Участники текущего рейтинга в сумме заработали более 6,7 триллиона рублей, что на 31% превышает результаты предыдущего года. Эксперты Forbes объясняют этот значительный рост главным образом увеличением продаж китайских автомобилей в России.

Автомобильные марки ранее уже занимали лидирующие позиции в рейтинге Forbes России — например, Renault в 2020 году и Volkswagen в 2022 году. В первые семь месяцев 2024 года общая выручка авторитейла в России составила 2,53 триллиона рублей, из которых в июле было получено 380 миллиардов. Наибольшие объемы продаж во втором месяце лета продемонстрировали бренды Geely, Lada и Haval.