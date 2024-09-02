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Zelikman
Российские военные заняли населённый пункт Лысовка на Покровском направлении
Данный посёлок находится на расстоянии в 5,5 километра от самого Покровска

  Российская армия продолжает успешное продвижение на Покровском участке. В последние дни поступили сведения о том, что Вооруженные силы России установили контроль над северной частью Украинска – ключевого оборонительного узла украинских войск на западе Донецкой Народной Республики. Теперь пришли данные, что российские подразделения продвигаются к Покровску еще с одного направления.

  На утро 2 сентября появилась информация о том, что российская армия заняла населённый пункт Лысовка. Этот посёлок расположен всего в сотнях метров от трассы Е50, которая соединяет Покровск и Карловку, и находится примерно в 5,5 километрах от Покровска по прямой линии. Лысовка расположена в низменности по сравнению с окружающими возвышенностями, из-за чего украинской стороне было значительно сложнее удерживать там оборонительные позиции.

  Сообщения информационных ресурсов Украины относительно продвижения российских войск в Лысовке выражают растущие опасения, что Вооруженные силы Российской Федерации могут, как минимум, создать угрозу для железнодорожного сообщения между Покровском и Курахово с точки зрения огневых возможностей. Эта транспортная артерия, невзирая на приближение линии боевого соприкосновения, все еще активно используется украинскими силами для передислокации войск и техники, что позволяет усиливать оборонительную линию в районе Курахово. Если кураховская группировка украинских сил окажется отрезанной от группировки в Покровском, это создаст дополнительную нагрузку на украинские войска. Чтобы избежать такой ситуации, командующий Сырский предпринимает усилия для укрепления линии соприкосновения с помощью резервных подразделений, включая те, что ранее находились в обороне на других участках.

#сво #армия #бои #наступление #покровск
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