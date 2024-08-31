Будущие модели будут предлагаться как с бензиновыми, так и с электрическими моторами

К концу десятилетия компания Mercedes-Benz представит новое поколение седана S-класса. Как сообщает Autocar, ссылаясь на заявления высокопоставленных сотрудников компании, флагманский четырехдверный автомобиль будет представлен в двух вариантах: с бензиновыми двигателями и электромоторами. В результате текущий Mercedes-Benz EQS, занимающий аналогичную рыночную позицию, будет снят с производства.

Генеральный директор Ола Каллениус отметил в интервью, что обе версии нового S-класса будут иметь схожий дизайн кузова и внутреннюю компоновку. Однако, по мнению Autocar, с технической точки зрения седаны будут значительно различаться. Это связано с тем, что версию S-класса с электрическим приводом разработают на совершенно новой платформе MB.EA, предназначенной для полноразмерных электромобилей. В то время как бензиновая версия будет основываться на усовершенствованной модификации существующей платформы MRA.

В мае появлялись сообщения о том, что Mercedes-Benz прекратил разработку архитектуры MB.EA Large, однако, Ола Каллениус опроверг эту информацию, как отметил Autocar. Он подчеркнул, что стратегия развития компании уже включает планы по внедрению этой платформы. Кроме того, по данным издания, после переосмыслений в семействе S-класса аналогичные изменения ожидают и E-класс, а также EQE: с переходом на новое поколение эти модели будут объединены в одну, предлагающую широкий выбор силовых установок.

Новое поколение флагманского автомобиля планируется к выходу не ранее 2030 года. В преддверии этого, текущие модели претерпят обновления: рестайлинг EQS запланирован на вторую половину следующего года, а обновление S-класса с бензиновыми двигателями состоится в 2026 году. Ожидаются изменения в дизайне, усовершенствованные медиатехнологии и оптимизация двигателей. В частности, EQS будет переведен на 800-вольтовую платформу и оснащен новыми моторами с уникальным двухступенчатым редуктором.