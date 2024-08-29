По словам экспертов, особенно отчетливо тенденция просматривается в часы пик

Кикшеринг все чаще воспринимается людьми как способ передвижения, а не как способ развлечения. Такой вывод сделали специалисты Яндекс Go, анализируя данные о поездках. Многие выбирают самокаты в качестве альтернативы такси и общественному транспорту, а активность пользователей кикшеринга растет — увеличивается как частота поездок, так и их регулярность.

По оценкам аналитиков, в 80% случаев самокаты используются именно для передвижения. В часы пик – утром и вечером – кикшерингом пользуются в 1,5-2 раза чаще, чем в дневное время: на эти часы приходится до 40% всех поездок, тогда как такси занимает только 32%. В течение сезона пользователи самокатов снижают количество поездок на такси примерно на 25%. Кроме того, в 50% случаев поездки начинаются или завершаются у транспортных узлов, что указывает на то, что самокаты применяются для передачи «последней мили», помогая добраться, к примеру, от метро до рабочего места.

Одной из причин, по которой люди выбирают самокаты как замену общественному транспорту на коротких маршрутах, аналитики называют экономию времени. В среднем, такая экономия составляет около 30% без учета времени ожидания, например, когда нужно ждать автобус на остановке, а при сравнении с пешими маршрутами она достигает 60%.

В этом сезоне пользователи Яндекс Go в Москве совершают примерно 250 тысяч поездок в день — это в три раза больше, чем год назад. Общее расстояние ежедневных поездок превышает 550 тысяч км. Также в три раза увеличилось количество пользователей, которые арендуют самокаты четыре и более дней в неделю. В России среднее количество поездок на одного пользователя за сезон возросло с семи в 2023 году до 13 в 2024-м.

Для повышения безопасности передвижений Яндекс Go открыл школы вождения самокатов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, у сервиса кикшеринга появилась команда скаутов, которые следят за нарушениями в местах с высокой концентрацией пользователей.